Cult of the Lamb presenta l'espansione Woolhaven con un trailer

Il lancio del DLC è in programma per l' inizio del 2026 su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Series X|S e PC portando con sé tanti nuovi contenuti. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete guardare qui sotto.

Approfittando della vetrina offerta dall'Opening Night Live, Devolver Digital e gli sviluppatori di Massive Monster hanno presentato Cult of the Lamb: Woolhaven , una grossa espansione del roguelike e gestionale a base di culti oscuri.

Il culto di Yngya

Woolhaven introduce un nuovo bioma montano innevato, dove l'inverno domina e un'antica divinità dimenticata, Yngya, si risveglia sotto la neve. Il giocatore dovrà ricostruire la città perduta di Woolhaven e riportare alla luce la storia dimenticata del popolo degli agnelli. Nel mentre dovremo far fronte anche al risveglio di Rot, una misteriosa marscescenza, che sta infettando la montagna sacra con la sua corruzione.

Opening Night Live 2025, tutti i giochi e i trailer annunciati

Tra i contenuti inediti, troviamo due dungeon infestati da creature corrotte, nemici e boss caratterizzati da toni più cupi e inquietanti rispetto al gioco base. Inoltre, dovremo fare i conti con eventi climatici estremi, come bufere e gelo, che metteranno a dura prova il nostro culto. Sarà possibile anche costruire nuove strutture e allevare animali rari per ottenere risorse preziose, come lana e, nei momenti disperati, carne.