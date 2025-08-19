World of Warcraft: Midnight si è mostrato in uno spettacolare trailer cinematografico con periodo d'uscita

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2025, Blizzard ha mostrato lo spettacolare trailer cinematografico di World of Warcraft: Midnight, un video d'apertura in computer grafica che anticipa davvero grandi cose per l'undicesima espansione del celebre MMORPG.
Sapevamo già in precedenza che la sequenza iniziale di World of Warcraft: Midnight sarebbe stata presentata nel corso della Gamescom, e nei prossimi giorni di fiera ci sarà modo di ricevere ulteriori informazioni e approfondimenti su questa maxi-espansione che punta ad arricchire in maniera notevole il colossale MMORPG di Blizzard.
Come svelato nei mesi scorsi, Midnight introdurrà un sistema di housing, dopo vent'anni d'attesa, cosa che rende questa espansione già molto interessante anche al di là di tutte le novità in termini di storia e contenuti in arrivo.
Ritorno a Quel'Thalas
Il nuovo trailer riporta i giocatori di World of Warcraft a Quel'Thalas, terra natale dei Blood Elf, introdotta per la prima volta con The Burning Crusade: è una regione conosciuta soprattutto come zona di partenza e capitale dell'Orda, oltre che come teatro del leggendario raid del Sunwell.
Ora, però, le forze del Vuoto hanno invaso il regno con l'obiettivo di impossessarsi proprio del Sunwell, un'antica e potentissima fonte di energia magica.
Con lo scoccare della mezzanotte, gli eserciti di Xal'atath marciano su Silvermoon, minacciando di avvolgere Azeroth in un'oscurità senza fine.
Midnight rappresenta il secondo capitolo della Wordsoul Saga, trilogia di espansioni ideata da Chris Metzen, storico creatore dell'universo di Warcraft dopo il primo episodio, The War Within, pubblicato nell'agosto 2024.
Non c'è ancora una data precisa, ma il periodo di uscita di World of Warcraft: Midnight è previsto per il 2026.