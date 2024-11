World of Warcraft: Midnight introdurrà un sistema di housing, dopo vent'anni d'attesa

Gli alloggi dei giocatori arriveranno con Midnight , la nuova espansione dopo The War Within che verrà presentata in pompa magna durante l'estate del prossimo anno. L'attesa non è ancora finita, insomma, ma manca davvero poco ormai. Per il momento non sono stati svelati molti dettagli in merito, ma in compenso di seguito trovate un teaser trailer della nuova funzionalità.

Durante la diretta dedicata al trentesimo anniversario di Warcraft, Blizzard ha svelato una serie di contenuti in arrivo prossimamente e in futuro per World of Warcraft , tra cui una novità che praticamente la community sta chiedendo sin dal lancio del celebre MMO, ovvero un sistema di housing che permetterà ai giocatori di acquistare una casa e arredarla a piacimento.

Le altre novità in arrivo per World of Warcraft

Tramite un'intervista con GameSpot, il senior game director di World of Warcraft Ion Hazzikostas ha svelato che il sistema di housing era in lavorazione già da diversi anni.

"Sapevamo di volerlo fare davvero da tempo", ha detto. "Penso che capire il come e il quando e assicurarci di poter consegnare qualcosa che soddisfi le aspettative dei nostri giocatori e le superi, sia la parte più complicata".

"Quello che annunciamo questa settimana è un teaser, un accenno, la più sottile delle anticipazioni, solo per far sapere alla gente: 'Ehi, sta arrivando come parte di Midnight. Sono entusiasta di dare questa notizia e di iniziare una conversazione in modo da poter iniziare a sentire dai giocatori cosa sperano di vedere in un sistema di alloggi di World of Warcraft. Per verificare che corrisponda a ciò che stiamo preparando attualmente, ma anche per darci un po' di tempo per cambiare e assicurarci di fornire ciò che i giocatori sperano".

Non si tratta dell'unica novità per World of Warcraft. Infatti, il il primo importante aggiornamento di The War Within, Cavafonda, verrà pubblicato all'inizio del prossimo anno e porterà i giocatori nella capitale sotterranea dei goblin di Cavafonda, mentre i giocatori continueranno a inseguire la misteriosa Xal'atath per sventare i suoi piani.

Con Cavafonda, verranno aggiunte due nuove Scorribande, mentre quelle attuali riceveranno degli aggiornamenti a tema, una nuova Spedizione, una nuova cavalcatura terrestre realizzata per spostarsi velocemente all'interno della città dei Goblin, nonché il piatto forte rappresentato da una nuova incursione con 8 boss in cui giocatori affronteranno Gallywix e i suai alleati nella Città di Cavafonda.