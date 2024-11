Mortal Kombat 1 presenta le abilità di Ghostface da Scream con un gameplay trailer doppiato in italiano

Il debutto di Ghostface in Mortal Kombat 1 si avvicina e oggi NetheRealm Studios e Warner Bros. Games hanno pubblicato un gameplay trailer in italiano che presenta le abilità in combattimento del celebre killer della serie cinematografica Scream, che potrete visualizzare nel lettore sottostante.

Come possiamo vedere, questo personaggio è specializzato nel prendere d'assalto gli avversari usando il suo iconico coltello, eseguendo delle rapide combo, prese mortali e all'occorrenza lanciandolo dalla distanza. Ghostface inoltre può chiamare a supporto altri killer come lui per cogliere di sorpresa gli avversari alle spalle. Ovviamente anche lui disporrà di una Fatality per concludere in maniera cruenta gli scontri, e un'Animality in cui prende le sembianze di un avvoltoio.