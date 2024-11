Capcom annuncia la data di uscita di Resident Evil 2 su iPhone, iPad e Mac

Viene smentita, dunque, la data avvistata in precedenza sullo store del 31 dicembre (tra l'altro ancora presente nel momento in cui scriviamo), che chiaramente si trattava di un segnaposto in attesa di un annuncio ufficiale da parte della compagnia giapponese. Al momento non è stato ancora indicato un prezzo ufficiale.

Capcom ha annunciato la data di uscita del remake di Resident Evil 2 per iPhone 16, iPhone 15 Pro e iPad e Mac con chip M1 o superiore. Sarà disponibile sull'App Store di Apple a partire dal 10 dicembre 2024 .

Sarà disponibile una versione di prova

Così come per gli altri giochi della serie presenti su App Store, anche nel caso del remake di Resident Evil 2 sarà possibile provare gratuitamente una porzione del gioco prima di valutare l'acquisto della versione completa. Trovate il titolo a questo indirizzo.

Leon alle prese con uno zombi

Resident Evil 2 ha bisogno di poche presentazioni. Si tratta del rifacimento del celebre survival horror uscito nel 1998, con un comparto grafico ricreato da zero e modifiche al gameplay per adattarlo agli standard odierni. Nel gioco vestiremo i panni di Leon S. Kennedy e Claire mentre cercano di sopravvivere all'epidemia di zombi a Raccoon City. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil 2 Remake.

Le versioni iPhone e iPad avranno un sistema di controlli realizzato su misura per sfruttare i comandi touchscreen e la funzione Auto Fire per sparare automaticamente con le armi da fuoco dopo aver centrato nel mirino un nemico. Non mancherà inoltre il supporto a una gamma di controller di terze parti.