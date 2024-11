Avowed non è stato rinviato per problemi qualitativi ma a causa dei troppi giochi Xbox in uscita

Previsto inzialmente per il mese di novembre di quest'anno, come sicuramente saprete pochi mesi fa Avowed è stato rinviato al prossimo 18 febbraio. Un ritardo di alcuni mesi sulla tabella di marcia che, per una volta tanto, pare non sia dovuto a problemi qualitativi che hanno costretto il team di sviluppo a prendersi del tempo aggiuntivo per completare i lavori.

Perlomeno questo è quanto apprendiamo dalle parole di Phil Spencer, il boss della divisione gaming di Microsoft, che in un'intervista con Game File ha spiegato che il GDR di Obsidian è stato posticipato in modo da poterlo riposizionare in una finestra di lancio più favorevole, dato che quella indicata in precedenza era fin troppo densa di giochi Xbox, tra Call of Duty: Black Ops, Diablo 4: Vessel of Hatred, Microsoft Flight Simulator e Indiana Jones e l'antico Cerchio, senza dimenticare l'esclusiva temporale di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.