Quali giochi Xbox arriveranno su PS5 in futuro? Phil Spencer non pone limiti precisi alle conversioni

Nella recente intervista a Phil Spencer da parte di Bloomberg, il capo di Xbox ha toccato anche l'argomento dei port dei giochi Xbox su PS5, a quanto pare senza porre particolari limiti in termini di quantità e identità dei titoli che possono diventare multipiattaforma in futuro.

Ovviamente non vengono fatti nomi specifici né vengono fornite informazioni precise, ma l'atteggiamento di Microsoft sembra sia quello di non porre limiti o condizioni precise al possibile passaggio dei giochi su altre piattaforme, in una politica che punta a non avere specifici veti al riguardo.

"Non vedo delle specie di confini invalicabili nel nostro catalogo che ci portino a dire non osate", ha riferito Spencer, facendo capire come non vi siano delle linee guida precise che impediscano a un qualsiasi gioco Xbox di arrivare su altre piattaforme.