Secret Level si mostra con un emozionante trailer italiano, è la nuova serie Amazon

Amazon ha inoltre annunciato che il 18 novembre verranno pubblicati sui social dei contenuti esclusivi legati alla serie , in concomitanza con una promozione sui prodotti relativi ai brand menzionati nello show, limitata però agli abbonati americani a Prime.

Realizzato dagli autori dell'acclamata Love, Death & Robots , lo show verrà pubblicato a cadenza quoditiana, dal 10 al 17 dicembre, per un totale di quindici episodi. Ognuno di essi si ispira a uno specifico videogioco.

Cos'è Secret Level

Se avete letto il nostro speciale dedicato a Secret Level saprete già quali sono i presupposti di questo interessante progetto, nato al fine di celebrare i videogiochi attraverso racconti ispirati a quindici differenti franchise.

Fra questi, curiosamente, c'è anche Concord, che è stato cancellato da Sony ma il cui episodio "è venuto bene" stando agli autori di Secret Level, che si sono dunque detti felici di questa scelta nonostante tutto.

Gli altri titoli includono PAC-MAN, Warhammer 40.000, Mega Man, Unreal Tournament, New World: Aeternum, Armored Core, Spelunky, Honor of Kings, Sifu, Dungeons & Dragons, The Outer Worlds, Crossfire, Exodus e PlayStation.