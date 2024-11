Ark Nova: quando i giochi da tavolo reinterpretano i gestionali videoludici

Uno zoo dopo l'altro

Da quando, un anno fa, sono tornato a interessarmi ai giochi da tavolo, Ark Nova è finito subito nel mio mirino. Del resto adoro costruire cose nei videogiochi, inoltre Agricola di Uwe Rosenberg già mi aveva dimostrato di valere due Banished, non potevo quindi non provare questo primo e al momento unico lavoro di Matthias Wigge. Ark Nova è un gioco sicuramente complesso ma poi non tanto dal punto di vista delle regole che sono anche ben spiegate: è più la sua ricca iconografia a causare grattacapi, e il suo atipico sistema di punteggio che se non compreso a dovere può allungare le partite a dismisura. Se non sai come fare punti, il gioco semplicemente non avanza: Ark Nova termina infatti solo quando uno dei giocatori non avrà fatto incontrare il segnalino attrattiva con quello reputazione, superando i cento punti in totale. Superati questi ostacoli, come premio si ha un'esperienza incredibilmente appagante lungo la quale si aprono e chiudono continuamente nuove possibilità. Alla fine, anche se avremo perso, quel che avremo costruito sarà sufficiente a sentirci pieni e soddisfatti, anche perché ad ogni partita vi ritroverete tra le mani uno zoo completamente diverso dal precedente.

Le carte di Ark Nova possono presentare tantissime icone diverse. Quelle in alto a sinistra rappresentano ciò che serve alla carta per essere giocata. L'aquila reale nella foto richiede uno spazio di cinque esagoni vicino alle montagne oppure uno slot nella voliera; venti soldi e la carta animali di secondo livello

Sul lato della scatola di Ark Nova, una breve biografia di Matthias Wigge ci ricorda che l'autore è nato nel 1980 e abita nella Westfalia orientale, ponendo l'accento sulla sua più grande passione: Magic the Gathering. E di somiglianze col famoso gioco di carte in Ark Nova ce ne sono diverse, a partire dal semplice fatto che la costruzione dei mazzi è uno degli aspetti più importanti di questo gioco fino ad arrivare al modo in cui le carte stesse potranno essere giocate. E sono tantissime: nel gioco base le carte zoo sono oltre 212 suddivise in 128 carte animali, 64 sponsor e 20 carte conservazione. Per giocare una carta animale è prima necessario costruire un recinto: questo avverrà attraverso degli speciali tetramini da posizionare sulla mappa esagonale del nostro parco: ce ne sono di diversa grandezza e anche di speciali come voliere e rettilari. Alcuni animali richiederanno recinti di una grandezza minima, altri fonti d'acqua o di terreni più montuosi. Il vostro parco verrà caratterizzato anche da strutture speciali come laboratori di ricerca, terreni adibiti a parchi avventura e/o progetti scolastici. Le carte sponsor se giocate vi permetteranno di assumere specialisti come l'ornitologa e la portavoce, che aumenterà la reputazione dello zoo ogni volta che verrà svolta una ricerca, o di avere sovvenzioni federali, di creare una biblioteca scientifica e molto altro ancora.