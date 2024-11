Tencent vola sul mercato grazie a Dungeon & Fighter Mobile e Black Myth: Wukong

I risultati finanziari di Tencent mostrano un andamento molto positivo per il colosso del gaming cinese, le cui vendite hanno subito un notevole incremento grazie soprattutto a Dungeon & Fighter Mobile, ma anche a Black Myth: Wukong che viene citato come un fattore strategico di grande importanza anche per il mercato estero.

I dati si riferiscono al terzo trimestre dell'anno fiscale ed emergono in maniera decisamente positiva, considerando che in questo periodo si registra un aumento dell'8% dei ricavi nel complesso, trascinati da un +14% nella divisione gaming, in particolare per quanto riguarda il mercato interno alla Cina.

In questo settore l'aumento è stato del 9% rispetto al trimestre precedente, portando a due consecutivi trimestri di crescita dopo la flessione precedente, ma un aumento simile si è riscontrato anche nell'ambito internazionale.