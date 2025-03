Elden Ring Mobile potrebbe essere ancora in sviluppo presso Tencent, secondo alcuni indizi

Nonostante non se ne parli da mesi e non sia stato effettivamente nemmeno annunciato in via ufficiale, c'è la possibilità che Elden Ring Mobile, ovvero una qualche versione per smartphone del celebre action RPG di FromSoftware, sia ancora in sviluppo presso Tencent.

Il titolo in questione era emerso da un report di Reuters risalente all'anno scorso, che non ha ancora trovato conferma in forma ufficiale ma che è stato preso seriamente in considerazione in base all'affidabilità della fonte e anche alla verosimiglianza di un progetto del genere, solo che continua a dominare il silenzio sul progetto.

Considerando alcuni movimenti particolari registrati nell'ultimo periodo tra Tencent e FromSoftware, viene da pensare che un titolo sviluppato in collaborazione tra le due entità sia effettivamente in corso, e questo potrebbe dunque essere proprio Elden Ring Mobile.