Lost Soul Aside è pronto al lancio su PS5 e PC: dopo 11 anni lo sviluppo è finalmente terminato

Per chi non lo sapesse, la fase gold rappresenta l'ultimo passaggio dello sviluppo di un videogioco prima della sua pubblicazione. In pratica, significa che il lavoro sul gioco è terminato e che la versione definitiva, chiamata "gold master" , è pronta per iniziare la produzione delle copie fisiche, la distribuzione nei negozi e il caricamento del gioco sugli store digitali. Arrivati a questo punto è improbabile che il gioco venga rinviato: nel caso di Lost Soul Aside l'appuntamento è fissato al 29 agosto su PS5 e PC .

Tutto è iniziato da un singolo sviluppatore

Lo sviluppo di Lost Soul Aside è iniziato nel 2014, quando Yang Bing, da solo, ha cominciato a lavorare al prototipo di un action GDR utilizzando Unreal Engine 4. Nel 2016, presentò un trailer dimostrativo che divenne virale, attirando l'attenzione di Shuhei Yoshida, allora presidente di Sony Worldwide Studios. Nel 2017, Sony invitò Yang Bing a unirsi al China Hero Project, un programma pensato per supportare sviluppatori cinesi indipendenti. Da allora, sono stati necessari altri otto anni per completare il progetto.

Lost Soul Aside è un action GDR single-player che unisce combattimenti frenetici in stile Devil May Cry a esplorazione e narrazione. Il gioco segue le vicende di Kaser, un giovane guerriero alla ricerca della sorella scomparsa. Al suo fianco c'è Arena, un drago misterioso capace di trasformarsi in armi e strumenti. In un mondo devastato da creature dimensionali, Kaser dovrà affrontare sfide epiche e scoprire la verità dietro la catastrofe. Come accennato, il gioco sarà disponibile su PS5 e PC a partire dal 29 agosto.