La rivista Rolling Stone svela la Top 20 dei migliori giochi di Nintendo Switch di sempre: siete d'accordo?

La nota rivista Rolling Stone ha pubblicato una nuova classifica dei migliori giochi per Nintendo Switch , scegliendo 20 titoli che meritano senza dubbio di essere ricordati come i migliori della generazione. Vediamola:

La spiegazione di Rolling Stone per la Top 3

Spiegando le proprie scelte per la prima posizione, la testata ha scritto che "i successi di Breath of the Wild non sono conseguenza di una storia complessa o di battaglie epiche; si tratta piuttosto di piccole cose. Ogni interrogazione è un enigma personale da risolvere - come sopravvivere a una montagna innevata o inseguire da terra un drago del cielo - oltre a molti enigmi letterali. Ma la sua forza più grande non sta nel proporre una narrazione cinematografica o nell'aderire ai preconcetti della gente su come dovrebbe essere un gioco fantasy, bensì nell'essere fermamente ciò che dovrebbe essere: un videogioco".

Link e Zelda in The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Parlando della seconda posizione, invece, afferma: "rispetto a giochi come Super Mario Odyssey o Tears of the Kingdom, Metroid Dread può sembrare piccolo, e in parte è vero. Ma piccolo non significa sempre inferiore, e se da un lato Nintendo ha fatto miracoli per innovare e reinventare se stessa, dall'altro ha anche lasciato indietro gran parte del suo pubblico più hardcore che è stato svezzato con i suoi giochi negli anni Novanta. Metroid Dread sembra un ritorno alle radici più rudimentali di Nintendo, ma è un gioco emozionante che richiede un'attenta riflessione e una reazione serrata. Sarà anche un caso isolato, ma Dread ha mostrato un lato di Nintendo che molti pensavano non avremmo mai più visto".

Per quanto riguarda la terza posizione, infine, Rolling Stone scrive: "Con un level design ingegnoso, sfide piuttosto impegnative e momenti importanti che fungono da richiami nostalgici alla storia del franchise, Super Mario Odyssey riesce a sembrare l'ideale platonico di ciò che dovrebbe essere un gioco di Mario in 3D".

