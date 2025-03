Google rivoluziona la ricerca: arrivano le AI Overviews estese e la nuova AI Mode

Ma la vera novità è AI Mode, un nuovo strumento sperimentale che porta un chatbot avanzato direttamente dentro la ricerca di Google . Simile a Perplexity AI o alla funzione di ricerca di ChatGPT, AI Mode è progettato per fornire risposte generate dall'intelligenza artificiale in modo più conversazionale e dettagliato, ma basate su tutto ciò che è indicizzato nel motore di ricerca di Google.

Google continua a trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con la ricerca online . L'azienda ha annunciato che le AI Overviews, ovvero risposte generate dall'intelligenza artificiale che riassumono le informazioni principali di una ricerca, saranno ora visibili in un numero ancora maggiore di query e disponibili anche per gli utenti non loggati su Google.

Come funziona AI Mode e chi potrà usarlo?

AI Mode non sarà disponibile per tutti fin da subito. Attualmente, Google sta testando questa funzione con gli utenti abbonati a Google One AI Premium, che dovranno attivarla manualmente nella sezione Labs della Ricerca Google.

Google AI Overview

Il funzionamento è simile a quello di una normale ricerca, ma con un'importante differenza: invece di visualizzare solo link e snippet testuali, AI Mode genererà una risposta personalizzata, includendo riferimenti presi dal web con link di supporto. Gli utenti potranno accedere a questa modalità tramite un nuovo tab dedicato nella ricerca, accanto a "Immagini" e "Notizie".

Questa funzione mira a intercettare un nuovo tipo di domande, più complesse o articolate, che in passato erano più difficili da risolvere con i soli risultati tradizionali. Con l'integrazione del modello Gemini 2.0, AI Mode diventerà ancora più efficace per domande che richiedono ragionamenti più avanzati, come problemi matematici, coding e ricerche approfondite su argomenti tecnici.