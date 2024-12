Google si prepara una trasformazione radicale del suo motore di ricerca per il 2025

Le ambizioni di Google si concentrano sull'implementazione di tecnologie AI avanzate , un processo iniziato quest'anno con l'introduzione di riassunti generati dall'intelligenza artificiale e nuovi strumenti visivi, come l'aggiornamento di Lens che consente di cercare sul web utilizzando i video. Secondo Pichai, queste innovazioni rappresentano solo l'inizio di una profonda trasformazione dell'esperienza di ricerca online .

Durante il DealBook Summit del New York Times, Sundar Pichai, CEO di Google, ha annunciato che il motore di ricerca subirà una trasformazione radicale nel 2025 . "Credo che saremo in grado di affrontare domande più complesse che mai," ha dichiarato Pichai, sottolineando che le nuove funzionalità di Google Search sorprenderanno gli utenti già a inizio anno.

Pichai ha anche risposto alle affermazioni del CEO di Microsoft, Satya Nadella, che aveva indicato Google come l'azienda che doveva vincere la corsa all'AI . "Adorerei fare un confronto diretto tra i modelli di Microsoft e i nostri," ha replicato Pichai, insinuando che Microsoft si affida ai modelli di OpenAI per le sue soluzioni, a differenza di Google, che sviluppa internamente le proprie tecnologie.

Il ruolo di Gemini e le prospettive future

Un aspetto cruciale per la strategia di Google è lo sviluppo del modello Gemini, che sarà oggetto di un importante aggiornamento. Questo progetto punta a competere direttamente con OpenAI, Microsoft e altre realtà emergenti come il motore di ricerca basato su AI Perplexity. Le capacità di Gemini, insieme a strumenti come la ricerca visiva e riassunti potenziati dall'AI, rappresentano il cuore dell'evoluzione di Google Search.

Il modello Gemini di Google.

Pichai ha lasciato intendere che la trasformazione del motore di ricerca non si limiterà solo alla tecnologia. "La nostra visione è quella di creare un'esperienza di ricerca che combini semplicità d'uso e una capacità di analisi senza precedenti," ha spiegato. Questo cambiamento mira a ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con il web.