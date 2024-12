Il Gwent di The Witcher 3 si potrà giocare nella realtà con le carte fisiche ufficiali in arrivo

Gwent, il gioco di carte inventato da CD Projekt RED come parte integrante del lore di The Witcher 3, ha sviluppato un notevole seguito tra gli utenti, eppure stranamente non è mai stato tradotto in un gioco fisico vero e proprio, almeno finora: Hachette Boardgames ha infatti annunciato il prossimo arrivo di Gwent nel 2025, come un vero gioco di carte reale.

Con la chiusura anche di Gwent: The Witcher Card Game, lo spin-off lanciato dal team di The Witcher ma poi sostanzialmente bloccato dalla conclusione del supporto, in effetti non era rimasto alcun modo per dedicarsi esclusivamente al gioco in questione, al di là della possibilità di trovarlo all'interno di The Witcher 3: Wild Hunt, ovviamente.

Ecco che allora l'iniziativa di Hachette Boardgames assume un certo senso, ma la trasformazione del gioco di carte virtuale in uno reale è una cosa che in molti avevano pensato e che stranamente non si era ancora realizzata, nonostante idee simili siano già emerse in precedenza su altri titoli.