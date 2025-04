Il sorprendente nuovo gioco da tavolo di The Witcher

Era la fine del 2023 quando ci è apparso come un miraggio, tra infiniti reel tutti uguali, il post di un nuovo gioco da tavolo prodotto da Go On Board con il benestare di CD Projekt Red basato sull'universo narrativo e videoludico di The Witcher, seconda incursione del team produttivo a seguito degli ottimi risultati raggiunti con The Witcher: The Old World. Dopo aver venduto sei polmoni, due reni e tre mamme, abbiamo dato le nostre belle coordinate bancarie a Gamefound e abbiamo finanziato il progetto.

Un anno e mezzo dopo ed ecco che tra le nostre mani è arrivato un pacco di modeste dimensioni e dal peso non indiscreto. Dentro ci attendeva The Witcher: Path of Destiny. Ci abbiamo giocato (parecchio) e siamo dunque pronti a parlarvene nel dettaglio.