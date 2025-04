Le statuette iper-realistiche di Stellar Blade sono andate esaurite in minuti, nonostante il prezzo folle

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, JND Studios ha prodotto delle statuette iper-realistiche delle protagoniste di Stellar Blade e, nonostante i prezzi folli a cui sono state proposte, sono andate esaurite nel giro di pochi minuti, a quanto pare.

L'annuncio degli oggetti da collezione in questione è stato dato solo qualche giorno fa, con l'apertura delle prenotazioni avvenuta poco tempo dopo, praticamente venerdì scorso, ma queste sono rimaste disponibili solo per alcuni minuti, perché nonostante i prezzi le statuette sono andate esaurite subito.

Si tratta in effetti di statuette di livello molto alto in termini di qualità costruttiva, con utilizzo di materiali particolari che le rendono estremamente realistiche e probabilmente giustificano il prezzo richiesto: si parla di 2.200$ per le singole statuette di Eve e Tachy o di ben 3.600$ per il set completo con i due personaggi insieme e il drone a supporto.