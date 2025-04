Volete una Eve da Stellar Blade iper realistica da tenere in casa? È in arrivo, ma costerà

Stellar Blade è diventato famoso per i suoi combattimenti al cardiopalma, per l'ambientazione post apocalittica ma soprattutto per la sua protagonista, Eve.

La guerriera - letteralmente realizzata a partire dal fisico di una modella coreana - è molto attraente e il team ha puntato molto su questo fattore per attirare il proprio pubblico.

Se anche per voi l'aspetto di Eve è notevole e vorreste guardarla più spesso possibile, c'è una buona notizia: è in arrivo una sua riproduzione iper realistica.