LG UltraGear OLED: tre monitor in sconto tra velocità estrema e massima immersione

Sono in scontro tre monitor da 34 e 27 pollici, tutti OLED e ad alte frequenze di aggiornamento, per chi desidera colori intensi e fluidità senza compromessi.

Nella gamma LG UltraGear ci sono tre monitor OLED pensati per soddisfare esigenze e gusti differenti, grazie a soluzioni tecniche all'avanguardia e design che puntano all'immersione visiva. Il modello 34GS95QE-B.AEU si concentra sull'esperienza ultrawide, mentre i 27GX790A-B.AEU e 27GS95QE-B.AEU rappresentano un'ottima scelta per chi preferisce schermi da 27 pollici piatti ma con frequenze di aggiornamento elevatissime. Su tutti e tre i modelli UltraGear citati viene applicato automaticamente uno sconto del 5% sul prezzo di listino, con la possibilità di risparmiare un ulteriore 5% grazie al coupon dedicato alla community "MULTIPLAYER5" da inserire manualmente in fase di checkout. In questo modo, il costo finale di ogni monitor subisce un decremento significativo rispetto al prezzo base, rendendo l'acquisto ancora più conveniente. Il coupon non risulta cumulabile con altre promozioni, ma si combina con lo sconto già in essere, offrendo un'occasione ideale per chi desidera portarsi a casa un monitor OLED di ultima generazione.

L'esperienza Ultrawide del 34GS95QE-B.AEU Il 34GS95QE-B.AEU è un monitor OLED da 34 pollici in formato 21:9, con risoluzione WQHD (3440 x 1440) e pannello curvo. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 240 Hz, garantendo una fluidità notevole in tutti i titoli ad alto tasso di azione. Oltre a offrire colori vividi e un contrasto tipico degli OLED, il form factor curvo aumenta il senso di immersione, poiché avvolge maggiormente il campo visivo. Proposto a 949€ di listino, è già scontato al 5% per un totale di 902€, con la possibilità di arrivare a 856€ aggiungendo il nostro coupon del 5%. 34GS95QE-B.AEU Per acquistare questo monitor, basta cliccare sul link seguente.

Massima velocità su 27 pollici con il 27GX790A-B.AEU Il 27GX790A-B.AEU, invece, punta tutto sulla velocità. Con un pannello OLED piatto da 27 pollici in risoluzione QHD (2560 x 1440), raggiunge i 480 Hz, una frequenza di aggiornamento che risulta tra le più elevate del mercato. Questo aspetto lo rende particolarmente appetibile per i giocatori competitivi, alla ricerca di una reattività fulminea. Il prezzo di partenza è di 999€, già scontato a 949€, e scende fino a 902€ se si usufruisce di un coupon aggiuntivo. 27GX790A-B.AEU Per usufruire dello sconto basta cliccare su questo link e andare sul sito ufficiale.

Fluidità e versatilità con il 27GS95QE-B.AEU Il 27GS95QE-B.AEU riprende la dimensione e la risoluzione del modello precedente, ma con un refresh di 240 Hz. È un compromesso ideale tra rapidità e resa visiva, adatto a chi gioca in modo intenso ma cerca anche un monitor versatile per la produttività e l'uso quotidiano. Con 669€ di prezzo base, viene offerto a 636€ grazie allo sconto del 5%, e può arrivare a 604€ grazie a un ulteriore sconto dedicato. 27GS95QE-B.AEU Questo monitor è acquistabile con lo sconto indicato sul sito ufficiale LG, basta cliccare su questo link.

Il preordine del 45GX950A-B.AEU Per chi volesse una diagonale ancora più ampia e caratteristiche di fascia altissima, dal 15 al 29 aprile è aperto il preordine del nuovo LG UltraGear 45GX950A-B.AEU, OLED da 45 pollici in 5K2K (5120 x 2160) e refresh fino a 165 Hz (estendibile a 330 Hz in Dual-Mode). Approfittare della finestra di prenotazione consente di acquistarlo ad un prezzo agevolato e di ottenere condizioni vantaggiose sulle formule di pagamento. È un'occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per chi cerca un monitor di grande formato capace di unire immersione e versatilità senza rinunciare alla tecnologia OLED.