Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico per il Prime Day

La Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 attualmente è in offerta. Attualmente è possibile acquistare questa GPU per 624,05 euro.

Una scheda ottima per i 1440p ad alte prestazioni

La Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 è una scheda video di fascia medio-alta basata sull'architettura RDNA 4 di AMD, pensata per offrire ottime prestazioni, con un occhio al rapporto qualità/prezzo. È perfetta per giocare alla risoluzione 1440p ma in alcuni casi offre soddisfazioni anche in 4K.

Il modello Pulse si distingue per un design sobrio e compatto, con un sistema di raffreddamento Dual-X a doppia ventola che garantisce silenziosità e temperature contenute anche sotto carico. Il backplate in metallo aggiunge robustezza e aiuta a dissipare meglio il calore. Il cuore della scheda è la GPU Navi 48, con 16 GB di memoria GDDR6 a 20 Gbps su bus a 256-bit. La frequenza di boost raggiunge i 2520 MHz, offrendo fluidità in rasterizzazione nei giochi più esigenti.