Siamo un popolo di effimeri accumulatori seriali, e più o meno va bene così

Nei giorni scorsi, l'analista di mercato Chris Zukowski ha spiegato che "il potere di Steam come piattaforma è che consente l'accumulo di giochi", vedendo i giocatori come delle specie di accumulatori seriali compulsivi che si fanno facilmente attrarre dai saldi all'acquisto di titoli che forse non lanceranno o non scaricheranno nemmeno mai. Diciamo la verità, chiunque su questo sito si identifica a qualche livello con questa descrizione: basta vedere la quantità di giochi digitali che abbiamo accumulato negli anni, o ancora peggio andare a scoprire l'opzione "segreta" per conteggiare la quantità di denaro speso in totale con il nostro account Steam, per renderci conto di come questo sistema tenda ad incrementare l'arretrato da giocare (il famoso "backlog") attraverso acquisti che non risultano, spesso, proprio indispensabili.

Rilassiamoci comunque, perché in fondo va bene così: non esiste nessuna regola che impone di concludere tutti i giochi che si acquistano, anzi sarebbe probabilmente anche dannoso per l'industria se si dovesse seguire un modus operandi così rigido, perché chiaramente le vendite crollerebbero. In un mercato in cui - secondo i dati raccolti dall'agenzia Circana per la regione degli Stati Uniti - i 10 giochi live service più famosi fagocitano quasi la metà del totale delle ore di gioco in generale, ben venga l'acquisto compulsivo di giochi, specialmente quando questo avviene per i titoli indie e magari in periodi differenti dalle finestre di lancio, ovvero soprattutto quando emergono i frequenti saldi su Steam e simili.