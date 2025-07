L'FBI ha sequestrato un noto sito dedicato alla pirateria su Nintendo Switch

Un altro colpo è stato inferto alla pirateria online e anche in questo caso c'entra in qualche modo Nintendo, visto che si parla del blocco di uno dei più grandi siti di riferimento per la pirateria su Nintendo Switch, ma l'operazione è stata condotta qui dall'FBI.

Il Federal Bureau of Investigation ha confiscato il sito Nsw2u, che fino a un po' di tempo fa ospitava una grande quantità di ROM per Nintendo Switch o comunque conteneva informazioni su come ottenerle, ma nelle ultime ore al posto della homepage compare un messaggio che indica la rimozione del sito.

Il messaggio dell'FBI riporta che Nsw2u è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione di polizia che ha coinvolto il Fiscal Information and Investigation Service, un'agenzia governativa olandese che si occupa di reati finanziari, ma il mandato per il sequestro è stato emesso da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Georgia.