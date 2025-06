Alcuni possessori di Nintendo Switch 2 hanno ricevuto un ban per pirateria e non potranno dunque utilizzare nuovamente i servizi online della console. Il motivo? A quanto pare hanno collegato una cartuccia che consente di caricare giochi piratati nella console.

Il dispositivo in questione si chiama MIG Switch ed è una flashcard già nota nell'ambiente per la sua compatibilità con i titoli per l'originale Nintendo Switch, ma finora non era possibile utilizzarla su Nintendo Switch 2 a causa di una serie di blocchi hardware imposti dal produttore.

Sembra tuttavia che i designer della cartuccia siano riusciti ad aggirare l'ostacolo grazie a un aggiornamento del firmware che consente ora a MIG Switch di far girare appunto i giochi piratati per Nintendo Switch su Nintendo Switch 2. La casa giapponese, dunque, è corsa ai ripari.

Così, tutti gli utenti che hanno collegato la flashcard alla propria Nintendo Switch 2, per qualsiasi motivo, si sono ritrovati con un ban definitivo sulle spalle e la console esclusa per sempre dai servizi online, con tutto ciò che ne consegue.