GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite OC Edition, la recensione: la fascia media ha una nuova protagonista

Va subito specificato, però, che nella miriade di versioni custom, alcuni modelli prevedono specifiche tecniche al di sopra di quelle dichiarate da AMD, con prezzi che potrebbero oscillare anche significativamente. GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite OC Edition è proprio una di queste: la top di gamma di Gigabyte è un modello sensibilmente overcloccato e al momento in cui scriviamo, AMD e il produttore non ci hanno ancora fornito un prezzo di lancio ufficiale .

AMD Radeon RX 9070 XT e RX 9070 dovranno quindi dare battaglia alle recenti NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti e RTX 5070, in un contesto che vede il team verde arrancare nelle fasi di lancio, con prezzi reali ben al di sopra di quelli consigliati e con una disponibilità ridotta all'osso. Per le sue nuove creature, AMD ha proposto una politica dei prezzi - sulla carta - molto aggressiva, che per i modelli base, al netto della conversione, dovrebbero arrivare in Italia rispettivamente a 694,90€ e 639€ (vi riportiamo le dichiarazioni dei portavoce del team rosso).

Dopo aver presentato ufficialmente la nuova generazione di GPU AMD Radeon RX 9000, Lisa Su e compagni si preparano al lancio delle prime schede grafiche, la cui produzione è stata completamente affidata ai partner di terze parti. L'architettura RDNA 4 sbarca sul mercato con la promessa di riaccendere la sfida su un segmento medio che da troppo tempo non vede una concorrenza serrata, sia sul fronte delle prestazioni che su quello dei prezzi. Per raggiungere questo risultato il team rosso ha rivoluzionato la propria strategia, focalizzando i propri sforzi su un unico fronte, da una parte cambiando la comunicazione e allineando la nomenclatura delle nuove GPU a quelle della concorrenza di NVIDIA, dall'altra spingendo sull'acceleratore del ray tracing e delle tecnologie legate all'IA.

Cambiano il TBP, che nel caso della scheda in esame è fissato a 340 W (contro i 304 Watt delle specifiche ufficiali di AMD) e le frequenze di clock, con la GPU che in boost tocca i 3.1 GHz (contro i 2.92 GHz delle specifiche di riferimento) e con la memoria che arriva a 2.520 MHz.

Nel caso della GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite OC Edition in esame, ci troviamo di fronte ad una scheda sensibilmente overcloccata , con dirette ripercussioni sulle prestazioni e sul prezzo. Protagonista è il chip Navi 48 XT e rimangono invariati i 4096 shader unificati, 64 CU, 64 unità Ray Tracing di terza generazione, 128 unità IA di seconda generazione, 128 ROP, così come la cache L3 da 64 MB e una memoria DDR6 da 16 GB con interfaccia a 256-bit, per una banda di 20 Gbps.

Potete trovare tutte le novità dell'architettura RDNA 4 e le caratteristiche di base delle AMD Radeon RX 9000 nel nostro speciale dedicato . Come abbiamo accennato, AMD ha lasciato la produzione delle sue schede video ai produttori di terze parti, con specifiche tecniche che possono variare da modello a modello. Rispetto al passato infatti, non esiste una reference prodotta e commercializzata direttamente dal team rosso.

GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite è una scheda grafica di qualità dal punto di vista costruttivo, che non scende a compromessi sul fronte dell'estetica e mette sul piatto un'esperienza "premium" in grado di sostenere adeguatamente gli sforzi aggiuntivi della versione OC.

Lo stesso tipo di attenzione è stato riservato al sistema di raffreddamento che, oltre alle ventole, può contare su un'ampia camera di vapore, heatpipe in rame composito e sull'utilizzo di gel termoconduttivo per le componenti più esposte al calore.

Alimentazione, switch per il BIOS e LED di segnalazione sono posti nella parte superiore della scheda, in compagnia di un ulteriore logo RGB che enfatizza il brand. L'intero sistema di illuminazione può essere gestito e personalizzato tramite l'app proprietaria, con effetti che per quantità di colori e reattività, denotano la qualità dell'impianto.

Il telaio in metallo rinforzato, così come la placca posteriore, offrono una grande solidità costruttiva e sostengono il peso dello chassis anteriore, in plastica di qualità, lasciando ampio spazio al sistema Windforce a tripla ventola , impreziosito dall'illuminazione RGB Halo che ne segue l'inclinazione insieme alle rifiniture in plastica opaca.

Purtroppo, AMD non ha fornito alcun tipo di supporto nativo sul fronte dell'FSR 4 e nel momento in cui scriviamo è stato possibile mettere alla prova le prestazioni e la qualità delle tecnologie del team rosso solo attivandole da driver tramite override ed esclusivamente per i titoli che supportano FSR 3.1.

I test sono stati eseguiti con il consueto pacchetto di benchmark sintetici di 3DMark e Procyon, mentre sul fronte dei giochi abbiamo utilizzato un pool in cui compaiono Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Star Wars Outlaws, F1 2024, COD: Black Ops 6, Wukong e Returnal. Per tutti i titoli abbiamo utilizzato il preset massimo messo a disposizione, facendo affidamento sul profilo Qualità di FSR e sulla versione più recente di Frame Generation presente nei singoli giochi. Insomma, abbiamo uniformato, per quanto possibile, tutti i test, così da avere un confronto quanto più diretto con le concorrenti RTX 5070 Ti e RTX 5070.

Come sempre abbiamo lasciato la configurazione dei parametri in mano al BIOS, impostando manualmente il profilo EXPO I e utilizzando il profilo energetico "Prestazioni Ottimali" di Windows 11 Pro versione 24H2. Tutti i test sono stati eseguiti con la modalità "Performance" messa a disposizione dalla scheda video di GIGABYTE.

Per mettere alla prova le novità portate in dote dalla nuova GPU AMD RX 9070 XT e dall'architettura RDNA 4, ci siamo affidati a una configurazione di livello, basata su un processore AMD Ryzen 7 9800 X3D, una scheda madre ASUS ROG Crosshair X870E Hero, 32 GB di RAM DDR6 a 6000 MHz e alimentatore ASUS ROG Strix 850 W Gold.

Benchmark Sintetici

I numeri offerti dai test sintetici, in particolare quelli offerti dal pacchetto 3DMark, ci permettono di dare un primo sguardo alle capacità della GPU Radeon RX 9070 XT equipaggiata sulla scheda custom di GIGABYTE. Al netto dello specifiche che abbiamo elencato sopra, la nuova arrivata di AMD mette in mostra una forza bruta che non teme rivali nel segmento medio. Quello che però balza maggiormente all'occhio sono i progressi fatti sul versante del ray tracing.

GIGABYTE AORUS Radeon RX 9070 XT Elite OC Edition totalizza 6441 punti con Speedway, 7352 punti con Steel Nomad, 13020 punti con Time Spy Extreme (14978 GPU + 7480 CPU) e 19079 punti con Port Royal. Rispetto alla MSI RTX 5070 Ti Ventus 3x OC, la scheda targata AMD restituisce questi risultati: - 18% Speedway, + 12% Steel Nomad, + 7% Time Spy Extreme e solamente - 0,83% con Port Royal.

Il balzo generazionale in ray tracing è evidente anche rispetto alla precedente Radeon RX 7900 XTX, che viene abbondantemente superata con uno scarto del 20%. Non altrettanto si può dire dei test DirectX Ray Tracing: sebbene anche in questo caso Radeon RX 9070 XT compia dei passi in avanti molto importanti, il confronto diretto con l'equivalente di NVIDIA gioca ancora a favore di quest'ultima in modo evidente. La GPU del team rosso registra 57 FPS con 12 sample e 35 FPS con 20 sample, contro i rispettivi 82 FPS e 50 FPS: in questo caso RTX 5070 Ti supera la nuova arrivata con prestazioni superiori del 43%.

Vanno allo stesso modo i test relativi a FSR 2, che mostrano un'efficacia inferiore rispetto al DLSS 3, sia in termini qualitativi che quantitativi: da 45 FPS nativi, l'upscaling del team rosso abbinato alla frame generation proprietaria, è in grado di restituire 124 FPS con profilo performance e 86 FPS con profilo qualità, tutto con risoluzione 4K, mentre RTX 5070 Ti a partire da un frame rate nativo di 43 FPS, riesce a raggiungere 160 FPS in performance e 124 in qualità. Buoni i progressi sul fronte della produttività e dell'intelligenza artificiale. Nei test LLM di Procyon, Radeon RX 9070 XT dimostra di poter partecipare alla competizione, senza tuttavia impensierire le concorrenti di NVIDIA, che rimangono superiori persino con la vecchia generazione RTX 4070.