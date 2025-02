MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3x OC Edition: la recensione della best buy della generazione

In virtù delle sue caratteristiche, alla nuova arrivata spetta il compito di rappresentare l'intera gamma: grazie ad una rapporto prezzo/prestazioni più equilibrato, RTX 5070 Ti potrebbe candidarsi, almeno sulla carta, a diventare un nuovo punto di riferimento per il PC gaming dei prossimi anni. Per raggiungere questo obiettivo, NVIDIA ha lasciato ai produttori di terze parti - ancora una volta - il compito di sviluppare differenti versioni custom, senza intervenire direttamente con la produzione di un'edizione Founders. Protagonista assoluto, in questo frangente, è il chip GB203 basato su architettura Blackwell, che nel nostro caso trova la sua dimensione nella scheda personalizzata MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3x OC Edition, accompagnato da 16 GB di RAM GDDR7 e da un prezzo di listino di 899€. Vale la pena sottolineare già in apertura che, nelle comunicazioni ufficiali, NVIDIA si rivolge ai possessori delle GPU della serie RTX 3000, individuando un target ben specifico. Detto questo, RTX 5070 Ti riuscirà davvero a soddisfare le aspettative ed a rappresentare degnamente questa nuova generazione di GPU? Scopriamolo insieme nella nostra recensione.

La scheda ha infine un prezzo consigliato di 899€ che è esattamente il cartellino suggerito da NVIDIA come entry level delle GeForce RTX 5070 Ti. La nostra speranza è che almeno stavolta, le schede vengano effettivamente immesse sul mercato con questo prezzo di lancio e siano soprattutto reperibili. Non mancheranno comunque numerose soluzioni di altri produttori con prezzi maggiorati e componentistica più ricercata.

L'alimentazione è affidata, anche in questo caso, ad un connettore a 16-pin con un consumo massimo di 300W, appena 15 watt in più delle precedenti RTX 4070 Ti e 4070 Ti Super, mentre il PSU consigliato è di 750W. Le porte messe a disposizione dalla scheda sono tre DisplayPort 2.1b e una HDMI 2.1b, con l'interfaccia che garantisce il supporto a PCI Express Gen 5.

Cambiano, rispetto alle GPU di punta, le specifiche tecniche che accompagnano la scheda e che, con la serie "70", possono variare da modello a modello. La versione custom OC di MSI a nostra disposizione gira con una frequenza di 2482 MHz, circa 30 MHz in più della variante standard, ed è possibile arrivare fino a 2497 MHz in modalità Extreme attivabile da MSI Center. I 16 GB di RAM GDDR7 sono caratterizzati da un'interfaccia a 256-bit con una banda passante di 896 GB/s, una frequenza di 1750 MHz e 28 Gbps di velocità di trasferimento.

Nello specifico, RTX 5070 Ti può contare su 8960 Cuda Core, 280 Tensor Core (in grado di generare fino a 1406 TOPS) e 70 RT Core (in grado di generare fino a 133 TOPS).

Lo chassis in plastica che protegge la parte frontale alterna il grigio metallizzato con il nero e introduce un sistema di raffreddamento a tre ventole con tecnologia Torx Fan 5.0 a cui si aggiungono un dissipatore in rame nichelato e le heatpipe disposte su un'area quadrata per garantire la massima dispersione di calore. La parte posteriore è invece composta da una placca di metallo, molto solida, che lascia spazio ad un'ampia presa d'aria per facilitare il flusso dalla parte anteriore.

Non cambia, rispetto alle sorelle maggiori, il pacchetto di benchmark sintetici e giochi utilizzati. Sul fronte delle prove sintetiche abbiamo fatto largo uso di 3DMark, Procyon e Blender, mentre sul versante del gaming abbiamo utilizzato una selezione di titoli che include Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Star Wars Outlaws (tutti dotati di supporto nativo per DLSS 4 e Multi Frame Generation), F1 2024, Returnal, Black Myth: Wukong, Assassin's Creed Mirage e COD Black Ops 6 (quest'ultimo solo per le prove in raster). In ogni situazione abbiamo impostato il preset grafico più alto consentito dai singoli titoli, utilizzando sempre il DLSS Qualità, quando attivo, effettuando le prove in 1440p e in 4K.

Benchmark Sintetici

I numeri messi in mostra da MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3x OC Edition assumono un valore differente a seconda del metro di paragone adottato. I test di 3DMark registrano 7629 punti con Speedway, 6461 punti con Steel Nomad, 19237 punti con Port Royal e 12056 punti con Time Spy Extreme.

I valori restituiti dal benchmark sintetico sottolineano un miglioramento medio delle prestazioni del 25% rispetto alla RTX 4070 Ti e del 15% rispetto alla RTX 4070 Ti Super. Proprio come per le "sorelle maggiori", la forbice più ampia si ottiene nelle prove che tirano in ballo il ray tracing e si assottigliano nel rastering puro. Osservando tutti i valori, è evidente come la nuova RTX 5070 Ti ottenga gli stessi risultati della GeForce RTX 4080 Super, superandola persino nelle prove in ray tracing, avvicinandosi vertiginosamente a quelli della RTX 5080. Quando si tira in ballo il ray tracing, persino la distanza con la RTX 4090 rientra nell'ordine del 10%.

Ancora una volta, la generazione Blackwell conferma le ottime prestazioni relative all'intelligenza artificiale e in questo senso il miglioramento dei numeri restituiti da Procyon nei test sui modelli linguistici, rispetto alla RTX 4070 Ti Super, si attesta attorno al 20%. Non stupiscono invece i numeri ottenuti con Blender Benchmark, che mostrano un incremento medio dell'8% rispetto alla RTX 4070 Ti Super, al netto dei problemi di ottimizzazione noti per la nuova serie di GPU.

Concludiamo il ciclo di prove sintetiche con i risultati dello stress test di Steel Nomad, che sfiora il 99% mettendo in evidenza la stabilità della "terzogenita" targata NVIDIA.