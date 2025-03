Un nuovo gioco di Minecraft sarebbe in sviluppo: leaker mostra alcune immagini

Secondo i rumor, si tratta di una sorta di seguito di Minecraft Dungeons (ovvero del dungeon crawler cooperativo), noto internamente come Project Spicewood . Il nome del gioco sarebbe in realtà proprio Minecraft Spicewood, anche se ovviamente è sempre possibile che la cosa cambi prima dell'annuncio.

Le immagini del presunto spin-off di Minecraft

La recente fuga di notizie su questo nuovo spinoff di Minecraft proviene da @X0X_LEAK e ha proposto una manciata di dettagli riguardo al videogioco. Ci sono anche alcune immagini che presumibilmente mostrano il gioco in una versione di sviluppo. Secondo il leak, il gioco è in produzione da almeno due anni. Minecraft Dungeons è stato pubblicato nel maggio 2020, ricordiamo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Oltre alle immagini condivise, il post include dettagli sulle aree principali del nuovo sequel di Minecraft Dungeons. Le quattro regioni principali condivise nel leak sono "Honeycomb Fields", "Desert", "Forest" e "Town" (letteralmente, il campo delle api, il deserto, la foresta e la città).

Il leak non indica alcuna data di uscita per questo nuovo sequel di Minecraft Dungeons. Ammesso che il gioco sia effettivamente in sviluppo già da due anni, è possibile che un annuncio con maggiori dettagli arrivi presto. Ciò detto, per ora sono solo leak e non informazioni ufficiali. Anche le immagini possono essere falsificate e non è detto che quanto indicato sia corretto.

Nel frattempo, segnaliamo che Un Film Minecraft si è mostrato col suo trailer finale.