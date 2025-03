Elon Musk perde il primo round contro OpenAI: respinta la richiesta di bloccare la transizione a società for-profit

Elon Musk ha subito una sconfitta legale nella sua causa contro OpenAI e il suo CEO Sam Altman, con cui accusa l'azienda di aver tradito la sua missione originaria. Il giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha respinto la mozione di Musk per un'ingiunzione che avrebbe bloccato la trasformazione di OpenAI in una società for-profit, sostenendo che non sono state fornite prove sufficienti per giustificare un blocco immediato della transizione.

Tuttavia, la corte ha dichiarato di essere disponibile a valutare rapidamente il caso, limitandosi all'accusa secondo cui il denaro pubblico utilizzato per finanziare un'organizzazione no-profit non può essere sfruttato per la sua conversione in un'entità commerciale. Questa osservazione apre la porta a un possibile processo accelerato, che potrebbe mettere in discussione la legittimità dell'attuale struttura aziendale di OpenAI.