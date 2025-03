I registi di Avengers Endgame lavoreranno a un gioco Marvel? Forse ma prima stanno creando una IP originale

La coppia di registi di Avengers Endgame, Joe e Anthony Russo, ha dichiarato di essere "aperta" a lavorare a un proprio videogioco sui Vendicatori della Marvel.

In caso non lo ricordiate, i fratelli Russo hanno in parte il merito per aver reso il Marvel Cinematic Universe un successo, grazie al loro lavoro alla regia di Captain America: The Winder Soldier e Civil War, oltre che di Avengers: Infinity War ed Endgame. Ora stanno cercando di stabilizzare ancora una volta la nave del MCU con Avengers: Doomsday del 2026 e Avengers: Endgame del 2027: Doomsday e Avengers: Secret Wars del 2027: Secret Wars. (In pratica Avengers 5 e 6).