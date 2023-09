Marvel's Avengers: oggi è l'ultimo giorno per acquistarlo, poi sarà rimosso dai negozi

Oggi è l' ultimo giorno per acquistare Marvel's Avengers di Crystal Dynamics che poi sarà rimosso dai negozi digitali. Sviluppato sotto Square Enix, il gioco non ha mai ottenuto il successo sperato, nonostante i vari aggiornamenti pubblicati nel corso degli anni, diventando uno dei simboli delle difficoltà per molti team di sviluppo di passare al modello live service dopo aver fatto altro, in particolare giochi d'avventura single player.

Questa è l'ultima occasione per acquistare Marvel's Avengers

Attualmente Marvel's Avengers è venduto con il 90% di sconto, quantomeno su Steam, dove acquistare l'edizione definitiva per soli 3,99€. Peccato che su console non ci siano offerte di sorta in questo momento.

Lanciato il 4 settembre 2020, Marvel's Avengers è un gioco d'azione in terza persona con protagonisti gli Avengers. Complessivamente non è un gioco terribile, ma l'adozione del modello live service e una certa ripetitività dell'azione, dovuta alla necessità di fare molto grinding per far crescere i personaggi, ne hanno decretato l'insuccesso, nonostante la licenza facesse pensare a un colpo sicuro per Square Enix, che poi ha venduto il gioco a Embracer Group.

A poco è servito il lancio di nuovi personaggi e niente hanno comportato le patch con aggiustamenti alle meccaniche, che in alcuni casi hanno solo esacerbato completamente la situazione.