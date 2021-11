Marvel's Avengers: disponibile l'Update con Spider-Man e il raid di Klaw

Marvel's Avengers si aggiorna con l'Update 2.2 che introduce Spider-Man come eroe giocabile in esclusiva PS5 e PS4, il nuovo raid di Klaw e molto altro. Ecco i dettagli.

L'aggiornamento è disponibile per tutte le piattaforme, ad eccezione della versione PC, che a causa di alcuni problemi tecnici riceverà l'Update nel corso della giornata di domani, 1° dicembre. Oltre a Spider-Man e il raid, l'aggiornamento di Marvel's Avengers introduce una serie di novità, tra cui il sistema dei Carichi per ottenere nuovi elementi estetici, l'aumento del cap massimo del livello di potenza e non solo. Ecco i dettagli:

Raid: Suoni discordanti - Dopo gli eventi dell'espansione Guerra per il Wakanda, il mostro sonico Klaw è tornato alla montagna del vibranio per distruggere il Wakanda. Black Panther e gli Avengers dovranno fermarlo prima che ci riesca!

- Dopo gli eventi dell'espansione Guerra per il Wakanda, il mostro sonico Klaw è tornato alla montagna del vibranio per distruggere il Wakanda. Black Panther e gli Avengers dovranno fermarlo prima che ci riesca! Spider-Man e l'evento eroe "Da un grande potere..." - Il leggendario spara-ragnatele Spider-Man è ora disponibile in esclusiva per i giocatori PlayStation con l'aggiornamento di oggi, insieme all'evento eroe Spider-Man: Da un grande potere...Le acrobazie aeree di Spider-Man porteranno un nuovo modo di vivere il gioco, sia in solitaria, sia insieme agli amici, e i suoi movimenti e le sue capacità di combattimento uniche saranno sicuramente delle valide aggiunte alla squadra d'assalto nelle missioni dell'Iniziativa Avengers.I giocatori vivranno la storia di Spider-Man attraverso sfide sbloccabili intrecciate nell'Iniziativa Avengers. Peter Parker scoprirà una nuova minaccia letale e dovrà collaborare con gli Avengers per impedire che l'AIM ottenga una tecnologia che potrebbe rendere inarrestabile il suo esercito di sintoidi.

- Il leggendario spara-ragnatele Spider-Man è ora disponibile in esclusiva per i giocatori PlayStation con l'aggiornamento di oggi, insieme all'evento eroe Spider-Man: Da un grande potere...Le acrobazie aeree di Spider-Man porteranno un nuovo modo di vivere il gioco, sia in solitaria, sia insieme agli amici, e i suoi movimenti e le sue capacità di combattimento uniche saranno sicuramente delle valide aggiunte alla squadra d'assalto nelle missioni dell'Iniziativa Avengers.I giocatori vivranno la storia di Spider-Man attraverso sfide sbloccabili intrecciate nell'Iniziativa Avengers. Peter Parker scoprirà una nuova minaccia letale e dovrà collaborare con gli Avengers per impedire che l'AIM ottenga una tecnologia che potrebbe rendere inarrestabile il suo esercito di sintoidi. Carichi - La funzionalità dei carichi fornisce un nuovo modo di ottenere elementi estetici, risorse e altri oggetti tramite gameplay, un'opzione molto richiesta dalla community di Marvel's Avengers. Ogni carico costa 500 unità (la valuta ottenibile giocando a Marvel's Avengers) e attinge da una collezione di circa 250 oggetti possibili, con una probabilità limitata di conferire un costume premium non ottenibile altrimenti. Ma non occorre fortuna per ottenere il costume: i giocatori lo riceveranno automaticamente dopo aver reclamato 100 carichi. Aumento del livello di potenza - Il livello di potenza massimo ottenibile è stato portato da 150 a 175. L'acquisizione degli equipaggiamenti migliori richiederà il completamento della sfida più ardua del gioco: il nuovo raid da quattro giocatori, il Raid di Klaw, Suoni discordanti in modalità élite, il livello di difficoltà più elevato.

- La funzionalità dei carichi fornisce un nuovo modo di ottenere elementi estetici, risorse e altri oggetti tramite gameplay, un'opzione molto richiesta dalla community di Marvel's Avengers. Ogni carico costa 500 unità (la valuta ottenibile giocando a Marvel's Avengers) e attinge da una collezione di circa 250 oggetti possibili, con una probabilità limitata di conferire un costume premium non ottenibile altrimenti. Ma non occorre fortuna per ottenere il costume: i giocatori lo riceveranno automaticamente dopo aver reclamato 100 carichi. Aumento del livello di potenza - Il livello di potenza massimo ottenibile è stato portato da 150 a 175. L'acquisizione degli equipaggiamenti migliori richiederà il completamento della sfida più ardua del gioco: il nuovo raid da quattro giocatori, il Raid di Klaw, Suoni discordanti in modalità élite, il livello di difficoltà più elevato. Potenziamento dell'equipaggiamento - I giocatori possono riciclare l'equipaggiamento di un livello di potenza superiore per potenziare quello attuale e portarlo al livello di potenza dell'oggetto consumato, con alcune eccezioni. Ulteriori informazioni sul sistema di potenziamento dell'equipaggiamento sono disponibili qui.

Nel video qui sopra trovate un War Table di approfondimento, dove gli sviluppatori di Crystal Dynamics illustrano le novità e le modifiche dell'Update 2.2 di Marvel's Avengers.