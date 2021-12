Neon Genesis Evangelion: il cosplay di Asuka di sarah.tonin99 impugna la Lancia di Longinus

Con l'arrivo dell'ultimo film, molti appassionati di Neon Genesis Evangelion hanno messo una pietra sopra la serie di Anno, ma il mondo del cosplay sta ancora celebrando i personaggi dell'anime giapponese. Un esempio è il cosplay di Asuka realizzato da sarah.tonin99, che ci mostra la ragazza con la tuta da combattimento e nientemeno che la Lancia di Longinus.

La Lancia di Longinus è uno dei molti riferimenti biblici presenti in Neon Genesis Evangelion. Nella serie, ha uno scopo molto preciso che non riveleremo qui per non fare spoiler, ma i fan conoscono bene. sarah.tonin99 ha dato al proprio cosplay di Asuka un tocco in più con l'inserimento di questa arma.

Se siete fan di Neon Genesis Evangelion, allora non dovreste perdere l'occasione di vedere il cosplay di Asuka di donnami sarebbe perfetto per un film live-action. Anche il cosplay di Asuka firmato Nyukix è da applausi. Se preferite qualcosa di genere diverso, allora ecco il cosplay di Kate Bishop di Taya Miller è appuntito come una freccia. Chiudiamo con il cosplay di Gwen-Venom di imspider_gwen è perfettamente realizzato.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuka realizzato da sarah.tonin99? Il risultato finale è di qualità, oppure avete visto delle versioni di livello superiore?