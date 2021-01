Neon Genesis Evangelion: il cosplay di Asuka firmato Nyukix è da applausi

Ci sono alcuni personaggi che non passano mai di moda e, per certo, Asuka Langley è uno di questi. La co-protagonista di Neon Genesis Evangelion ha sempre colpito i fan dell'anime di Hideaki Anno per il suo carattere contraddittorio e per la usa profondità. Nel mondo del cosplay, però, conta soprattutto l'aspetto esteriore e molte fan hanno creato versioni adulte della pilota. Un esempio è Nyukix che propone un cosplay di altissimo livello.

Come potete vedere, Nyukix propone Asuka nella sua versione con costume da battaglia per l'Evangelion Unità 02. Ovviamente, come è tipico, espone più pelle della versione originale, ma dopotutto è anche lo stile tipico della cosplayer e ciò che i suoi fan più richiedono.

Questo cosplay di Asuka è comunque curato fin nei minimi dettagli. Il costume è basato su quello originale e anche la parrucca con codini è esattamente come il personaggio di Neon Genesis Evangelion. Nyukixci spiega anche che ha deciso di rappresentare la pilota proprio perché è il suo personaggio preferito del mondo dell'animazione giapponese. La cosplayer ha intenzione infatti di proporre Asuka anche in altri cosplay con diversi costumi: pensiamo alla divisa scolastica e alla versione prendisole con la quale viene presentata nell'anime.

Se siete fan di Neon Genesis Evangelion, inoltre, non potete perdervi il cosplay di Asuka firmato Shirogane-sama. Asuka ritorna anche nel sexy cosplay di Korkyta Doll Frutilla. Se avete sempre preferito la pilota dell'Unità 00, invece, ammirate questa Rei che prende vita nel cosplay di samantabravin.