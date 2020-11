Neon Genesis Evangelion, Asuka ritorna nel sexy cosplay di Korkyta Doll Frutilla

Asuka è un personaggio amatissimo dai fan di Neon Genesis Evangelion, che spesso ne celebrano la bellezza e le molte sfaccettature come se fossero degli Shinji qualsiasi. Del resto è un personaggio complesso con diversi livelli di lettura, nonché centrale nella serie di Hideaki Anno, quindi è giusto che riceva tante attenzioni. L'interpretazione che ne dà la cosplayer Korkyta Doll Frutilla è particolarmente sexy e provocante, al punto forse da oscurarne tutti gli altri aspetti, ma che volete farci? Le grandi opere sono spesso oggetto di erotizzazione. Anche le piccole, in realtà (siamo su internet, in fondo).

Comunque sia, è probabile che Shinji abbia deciso di festeggiare Asuka in un certo modo all'inizio di The End of Evangelion dopo aver ascoltato i consigli del suo beniamino: "Beh, Shinji, io non posso fare altro che starmene qui a innaffiare. Però quanto a te, quello che puoi fare che tu, per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci. Non ti costringerà nessuno. Pensa da te stesso, decidi da te stesso che cosa adesso tu stesso debba fare." Non c'entra molto con il cosplay, ma è giusto citare tanta bellezza ogni volta che si può e anche quando non si potrebbe.

Tornando a noi, il cosplay di Korkyta Doll Frutilla ci tiene particolarmente a mettere in risalto la natura fortemente conturbante di Asuka Sōryū Langley. Per rendervene conto, guardate le foto pubblicate qui di seguito.