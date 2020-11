Bloodborne su PS5 è bloccato a 30fps. Nemmeno la console next-gen è riuscita a migliorare più di tanto il framerate del gioco di FromSoftware, che oltretutto mantiene i vecchi problemi di frame-pacing (frame che rimangono sullo schermo più a lungo del preventivato, facendo percepire una fluidità minore di quella effettiva).

Okay, embargo is up and I'm allowed to talk about PlayStation 5 back compat now. All I have to say is Sekiro is 60fps, Dark Souks 3 is 60fps (it's locked at 30 on Xbox Series X, rip), and Bloodborne is still 30fps with bad frame pacing. ✌️