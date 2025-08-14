0

Battlefield 2042 starebbe per ricevere nuovi contenuti, compresa una mappa, armi e skin a tema Battlefield 6

Battlefield 2042 pare quasi arrivato al capolinea ma pare che sia pronto a ricevere nuovi contenuti che includerebbero una mappa, nuove armi e anche delle skin a tema con Battlefield 6.

14/08/2025
Tutti stanno pensando a Battlefield 6, il prossimo capitolo della serie sparatutto di EA e DICE, ma pare proprio che gli autori abbiano ancora a cuore il vecchio capitolo, Battlefield 2042, che sarebbe pronto a ricevere un nuovo grande aggiornamento.

Sarà forse l'ultimo prima di dirgli addio e focalizzarsi su Battlefield 6?

Le novità per Battlefield 2042 includono anche qualcosa di Battlefield 6

L'informazione arriva da "Temporyal" tramite Twitter, che ha condiviso alcuni contenuti che sarebbero previsti per Battlefield 2042 e che sarebbero stati scoperti tramite datamining.

Precisamente, pare che Battlefield 2042 riceverà "presto" una nuova mappa (Giappone, Iwo Jima, già apparsa nella serie) così come tre nuove armi (The Prototype "Riverdweller", KFS2000 FN F2000 e GM6 Lynx), insieme a due nuovi veicoli (l'americano A-10 Warthog e il russo SU-25TM Frogfoot).

Battlefield 2042 otterrà anche un nuovo pacchetto di cosmetici a tema Pax Armata, ovvero la fazione nemica di Battlefield 6. La descrizione scoperta tramite datamining recita: "Un nuovo modo per fare guerra è nato e richiede soldati allenati per tale compito. Pax Armata intende cambiare il mondo: ti unirai ai loro ranghi o diventerai uno dei conquistati?". Chiaramente è un modo per pubblicizzare il nuovo gioco e spingere i giocatori a interessarsi ancora di più a Battlefield 6.

Vi lasciamo infine al nostro speciale dedicato a Battlefield vs Call of Duty: torna la concorrenza fra i giganti del mercato FPS.

