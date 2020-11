The Falconeer, l'autore si lamenta di alcune recensioni troppo critiche

Tomas Sala, l'autore di The Falconeer, si è lamentato di alcune recensioni ricevute dal gioco, troppo critiche per aspetti che lui considera infantili. In particolare alcune si sarebbero concentrate sulla mancanza di una narrazione dell'eroe, cioè considererebbero un difetto la coralità del gioco.

I see some reviews critiqueing a lack of hero narrative or singular hero in #thefalconeer. Couldn't today's world do with a little less black and white conflict and heroes that save the world thru singular action. Isn't it allowed to put that cartoon fantasy to pasture sometime?