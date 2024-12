Lo sviluppatore di The Falconeer e Bulwark ha spiegato perché il Game Pass è grande per gli indie

Durante un recente AMA su Reddit, Thomas Sala, lo sviluppatore indipendente dietro a The Falconeer e Bulwark: Falconeer Chronicles, ha espresso il suo punto di vista sul Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft dedicato ai videogiochi, su cui ha pubblicato The Falcooner in passato.

In un certo senso, Sala non ha alcun dubbio: "Andrei su Game Pass nel momento stesso in cui mi facessero entrare, senza fare domande. The Falconeer ha totalizzato circa un milione di installazioni su Game Pass." Ha poi spiegato che, per lui, fare videogiochi non è una questione di soldi, e Game Pass è stato un ottimo modo per raggiungere un pubblico nuovo e più ampio. "Sono uno sviluppatore, voglio assolutamente che i giocatori provino i miei giochi. Non mi interessa il denaro, lasciate che la gente giochi!"