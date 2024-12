Call of Duty e Marvel Rivals sono i più giocati in USA, Indiana Jones resiste tra i pochi single player

I dati in questione riguardano il mercato USA e mostrano il livello di " engagement ", ovvero la quantità di tempo passata dai giocatori sui titoli, creando una classifica dei giochi più giocati, di fatto, basata su un campione non estesissimo ma significativo.

Circana, la compagnia che si occupa di rilevazione dati e analisi di mercato, ha pubblicato le classifiche dei titoli più giocati nella settimana terminata il 21 dicembre, mostrando come Call of Duty e Marvel Rivals siano sempre i più fruiti sulle piattaforme prese in considerazione, ma anche che Indiana Jones e l'Antico Cerchio resiste tra i pochi single player in top ten.

Le top 15 su PC, PS5 e Xbox

Come riferito da Piscatella, Marvel Rivals continua ad andare molto forte sulle tre piattaforme prese in considerazione, ovvero PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S, piazzandosi terzo sulle due console e primo su PC, laddove il primo posto è invece occupato da Call of Duty HQ su PS5 e Xbox, l'app che contiene i vari capitoli della serie.



Fortnite si conferma secondo su entrambe le console, mentre Helldivers 2 lo è su PC, oltre a vari altri titoli classici come Roblox, GTA V e Minecraft. Da notare la presenza di Indiana Jones e L'Antico Cerchio in sesta posizione su Xbox dopo essere stato in terza precedentemente, cosa non comune per un gioco single player di questo tipo.

Piscatella fa inoltre notare come Sonic Frontiers sia passato dalla posizione 195 alla 14 su PS5 dopo la sua introduzione in PlayStation Plus, mentre Project Zomboid è entrato nella top 15 del PC in posizione 11.