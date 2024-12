Marvel Rivals riceverà nuove skin di Scarlet Witch, a giudicare da alcuni leak

Su Marvel Rivals sono in arrivo nuove skin di Scarlet Witch, almeno in base a quanto è possibile dedurre da alcuni video recentemente trapelati online e che mostrano in effetti tre nuovi costumi per il personaggio in questione del gioco.

NetEase Games ha pubblicato finora solo un bundle di skin per il personaggio in questione al momento, ma sembra abbia intenzione di ampliare notevolmente gli elementi cosmetici disponibili per Scarlet Witch nel prossimo futuro, con questi che verranno forse inseriti all'interno dello shop del gioco oppure anche messi a disposizione come ricompense.

Scarlet Witch è un personaggio piuttosto popolare in Marvel Rivals come Duelist, il che significa che il suo ruolo principale è quello di infliggere il maggior numero di danni possibile durante una partita.