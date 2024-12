Finalmente GTA 3 è giocabile anche su Dreamcast

Una delle soddisfazioni più grandi di seguire la scena indipendente dedita al retrogaming è di vedere delle persone impegnate in progetti enormi dall'utilità dubbia, realizzati solo per amore . Come altro definire la conversione per Sega Dreamcast di GTA 3 ? Realizzata utilizzando il software KallistiOS, questa incredibile operazione è riuscita a fare ciò che prima era considerato impossibile.

Un progetto realizzato con il cuore

SKMP, lo sviluppatore, ha voluto lanciare DCA3 (il nome della conversione), così da farlo provare a tutti. Per farlo bisogna possedere legalmente la versione PC di GTA 3, da usare per costruire quella Dreamcast.

GTA 3 fu lanciato in origine su PlayStation 2 nel 2001, per poi arrivare su PC e Xbox. In totale vendette quasi 15 milioni di copie ed è considerato uno dei giochi più importanti di tutti i tempi, visto che ha sdoganato al grande pubblico una delle serie ancora oggi più amate in assoluto, di cui non vi sarà sfuggito che si sta attendendo con grande ansia il sesto capitolo.

"DCA3 è sviluppato a partire dal progetto RE3, una reingegnerizzazione gratuita di GTA 3, con l'obiettivo di spingere le capacità della Dreamcast al limite." Si può leggere sul sito ufficiale della conversione. "La nostra sfida è stata quella di prendere un gioco che, per il suo tempo, era tecnicamente complesso e innovativo, e farlo funzionare perfettamente su Dreamcast, una macchina con risorse considerevolmente inferiori rispetto ad altre piattaforme dell'epoca."

Difficile dire se Rockstar Games sia felice o meno di questa conversione. Comunque sia, Obbe Vermeij, uno degli sviluppatori originali di GTA 3, si è detto impressionato dal port per Dreamcast, spiegando anche che la lavorazione del gioco era iniziata proprio sulla console di SEGA, per poi passare su PS2 per motivi commerciali.