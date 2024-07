GTA III sta per essere convertito su di una piattaforma inattesa

Non ci crederete mai (in realtà perché no), ma il Dreamcast, l'ultima console da salotto di SEGA, ha ancora una comunità vasta e molto attiva . Pensate che sono anni, praticamente da quando è uscito su PS2, che chiedono una conversione di GTA III per il loro sistema del cuore. Rockstar Games non li ha mai accontentati, ma ora un appassionato pare in procinto di realizzare l'impresa.

Perché una conversione?

Qualcuno si chiederà perché non giocare a Grand Theft Auto 3 su qualche altra piattaforma, vista la vasta disponibilità del gioco per praticamente tutti i sistemi più diffusi, ma immaginiamo che in questo caso a prevalere siano le questioni sentimentali. Inoltre, va ricordato che pare fosse in sviluppo una conversione ufficiale, cancellata in corso d'opera. Degli ex dipendenti di Rockstar hanno spiegato che il progetto fu abbandonato solo perché la console Sega non era più considerata commercialmente viabile.

Comunque sia, la soluzione potrebbe essere in arrivo. The Sega Guru, uno dei membri più in vista della comunità Dreamcast, ha notato l'opera di SKMP, uno sviluppatore amatoriale attualmente impegnato a sviluppare un port fanmade del gioco per Dreamcast, che sta documentando i suoi progressi su Twitter.

Il port viene realizzato utilizzando DreamSDK3 e KalistiOS e utilizza le risorse grafiche della versione PC, più facili da estrarre di quelle PS2. Come spiegato da The Sega Guru, il debug viene eseguito in reicast, un emulatore Dreamcast, insieme a un debugger di rendering software chiamato refsw e un altro emulatore Dreamcast chiamato ldxdream. Purtroppo la conversione è ancora nelle prime fasi di sviluppo e deve superare diversi problemi, come quello della memoria, sia RAM che VRAM, e quello della necessità di riscrivere alcune parti del motore per adattarlo al diverso hardware.