REDMAGIC 9S Pro, la recensione dell'update "di mezzo" del gaming phone Android di Nubia

La nicchia dei gaming phone impone però di mettere sempre un piede davanti all'avversario, almeno stando all'interpretazione di Nubia: ecco dunque che questa uscita serve principalmente a tentare il sorpasso su ROG Phone 8 Pro nelle classifiche dei benchmark più che a mettere in campo degli aggiornamenti davvero necessari o significativi rispetto al modello base. Fatta questa doverosa premessa, concentriamoci sulle caratteristiche di REDMAGIC 9S Pro, disponibile al prezzo di 649€ nella versione da 12/256 GB e 799€ per quella da 16/512 GB.

La resilienza di Nubia è davvero ammirevole: nonostante il mercato degli smartphone Android stia attraversando una (doverosa) fase di cambiamento, l'azienda cinese continua imperterrita sulla sua strada, perlomeno per ciò che concerne la sua linea di gaming phone. Come accaduto gli anni scorsi con i precedenti modelli, dunque, in questa recensione del REDMAGIC 9S Pro andremo a scoprire l'update di metà anno di un dispositivo lanciato sul mercato appena lo scorso dicembre e che può tuttora vantarsi di appartenere alla cerchia degli smartphone più potenti sulla piazza.

Non cambia nulla nemmeno in termini di connettività: REDMAGIC 9S Pro supporta al solito 5G, Wi-Fi 7, GPS, NFC e Bluetooth 5.3 e il jack audio da 3.5 mm è sempre al suo posto per i nostalgici delle cuffie col cavo.

Il sistema di raffreddamento proprietario ICE fa un passettino avanti aggiornandosi alla versione 13.5, mettendo in campo sempre gli stessi 10 strati di materiali e la medesima camera di vapore ma con l'utilizzo di un nuovo gel che promette un 20% di efficienza in più: sempre al suo posto la ventola da 22.000 RPM e 4 db di rumorosità, al solito dotata di illuminazione RGB gestibile da un apposito menù.

Fa il suo ritorno anche il chip proprietario Red Core 2 Pro , deputato come di consueto ad alleggerire il processore da alcuni compiti secondari - la gestione dell'audio, dei led RGB della scocca e del feedback tattile - per permettergli di concentrarsi sul rendering dei giochi. Sempre presenti anche i tasti dorsali capacitivi sul lato destro del dispositivo, invariati rispetto al precedente modello sia per il touch sampling da 520 Hz sia per le luci RGB personalizzabili.

Sul fronte della GPU c'è l'ovvia riconferma della Adreno 750, e non cambiano le carte in tavola nemmeno per le quantità ed i formati di memoria, che si confermano il top della tecnologia attualmente disponibile: ai 12/16 GB di RAM di tipo LPDDR5X si affiancano dunque 256/512 di spazio di archiviazione UFS 4.0 non espandibile.

Lo abbiamo già anticipato nell'introduzione a questo articolo: le differenze tecniche tra questo REDMAGIC 9S Pro e il predecessore sono davvero minime , tant'è che il SoC ufficialmente è sempre lo Snapdragon 8 Gen 3, anche se qui leggermente overclockato per portare la frequenza della CPU a 3.4 GHz e quella della GPU a 1 GHz. Dati alla mano, si può comunque dire che un'evoluzione - per quanto piccola - ci sia stata.

Design

Non trattandosi di un vero e proprio nuovo modello ma di un update, REDMAGIC 9S Pro non ci prova nemmeno a mettere mano al design, riproponendo in tutto e per tutto le soluzioni che a sua volta il predecessore aveva mutuato dalla serie 8. Le uniche novità sostanziali sono rappresentate da una colorazione Frost (bianca), mentre per le rimanenti Sleet, Cyclone e Snowfall ci sono solo alcune differenze nelle trame e nella finitura della scocca.

Il design di REDMAGIC 9S Pro è identico a quello del predecessore

Ritroviamo dunque un form factor molto squadrato, a mattoncino, che può piacere o meno ma che annovera tra i suoi pregi la totale assenza di elementi sporgenti: da qualunque lato lo si guardi, REDMAGIC 9S Pro è perfettamente piatto.

Sulla cover posteriore l'assortimento degli elementi è invariato, con tre oblò che ospitano le due fotocamere e la ventola posti in verticale nell'angolo superiore sinistro e la scritta 9S sul lato opposto che si illumina quando si attiva la modalità Gioco.

Lo schermo da 6.8 pollici è sempre piatto e protetto da Gorilla Glass 5, e come di consueto per la gamma REDMAGIC non presenta punch hole per la fotocamera frontale, che è incastonata sotto lo schermo: una soluzione che lascia la superficie completamente libera ma che compromette inevitabilmente la qualità dei selfie.



Cambia la fantasia sulla scocca, ma per il resto REDMAGIC 9S Pro è indistinguibile dallo scorso modello

La cornice è in alluminio e non presenta novità di sorta: sulla destra c'è il tasto di accensione circolare, uno sfiato per l'aria, lo slider rosso per attivare la modalità gaming e i due tasti dorsali capacitivi, sulla sinistra troviamo un'ulteriore griglia di raffreddamento e il bilanciere per il volume, in alto lo speaker secondario e il jack audio da 3,5 mm e in basso l'altoparlante principale, la porta USB-C e il carrellino per ospitare un massimo di due nanoSIM.

REDMAGIC 9S Pro è talmente sovrapponibile al precedente modello che dimensioni e peso sono esattamente gli stessi: 163.98 x 76.35 x 8.9 mm per 229 grammi, valori del tutto normali per la nicchia dei gaming phone. Purtroppo nulla cambia nemmeno sul fronte della resistenza agli elementi, con il dispositivo che anche stavolta non presenta alcuna certificazione contro le infiltrazioni di acqua e polvere.