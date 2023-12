REDMAGIC 9 Pro, la recensione del primo gaming phone Android con Snapdragon 8 Gen 3

Con un listino invariato rispetto alla scorsa generazione, REDMAGIC 9 Pro è disponibile dal sito ufficiale a 649€ per la versione 12/256 GB e 799€ per la più generosa 16/512 GB : cifre più che interessanti sia per la categoria dei gaming phone sia nel contesto di dispositivi con caratteristiche hardware da flagship. Il rovescio della medaglia con i precedenti modelli stava principalmente in un comparto fotografico da fascia bassa, in una interfaccia utente con diverse mancanze e in un supporto software che è sempre stato una grossa incognita: andiamo dunque a scoprire se, oltre all'ovvio upgrade tecnologico, REDMAGIC 9 Pro ha portato con sé anche delle soluzioni per quelli che di fatto sono stati i limiti principali del marchio fin dai suoi esordi.

In un oramai consolidato cerimoniale, è Nubia ad aprire la sfida per aggiudicarsi lo scettro di miglior gaming phone Android della stagione, e in questa recensione di REDMAGIC 9 Pro andremo a vedere quali sono le caratteristiche di un dispositivo che viene lanciato sul mercato con qualche settimana di anticipo rispetto al suo storico rivale ROG Phone . La filosofia alla base del prodotto rimane sempre la stessa: offrire a quella nicchia di utenza iper focalizzata sul mobile gaming, uno smartphone con la migliore tecnologia del momento ma senza troppi fronzoli, per riuscire così a mantenere un prezzo decisamente inferiore a quello del concorrente ASUS.

Uno dei fiori all'occhiello di REDMAGIC è sempre stato un raffreddamento particolarmente efficace, e anche questo è un aspetto sul quale Nubia ha voluto migliorarsi: il nuovo sistema proprietario ICE 13 è composto dunque da ben 10 strati, una camera di vapore ancora più grande e una ventola capace di raggiungere i 22.000 RPM, anch'essa dotata di illuminazione RGB gestibile da un apposito menù. Per quanto concerne la dotazione di accessori , l'azienda cinese è riuscita a mantenere i suoi soliti standard, includendo nella confezione un alimentatore da 80 Watt, un cavo USB-C e una cover in plastica rigida.

È una vecchia conoscenza anche il chip proprietario Red Core 2 , qua aggiornato alla versione Pro, che contribuisce ad alleggerire il processore da alcuni compiti secondari - principalmente la gestione dell'audio, delle luci RGB della scocca e del feedback tattile - per permettergli di concentrarsi nel rendering dei giochi. In tema di piccoli upgrade, i tasti dorsali capacitivi si trovano sempre sul lato destro e offrono un touch sampling stabile di 520 Hz, ma stavolta hanno un'area di rilevazione più ampia e sono abbinati a delle luci RGB personalizzabili.

Proseguendo nell'analisi delle caratteristiche tecniche del dispositivo, abbiamo RAM di tipo LPDDR5X e spazio di archiviazione UFS 4.0 (non espandibile) che ammontano rispettivamente a 12/256 GB per la versione Sleet e 16/512 GB per le più pregiate Cyclone e Snowfall, mentre sul fronte connettività ritroviamo 5G, Wi-Fi 7, GPS, NFC e Bluetooth 5.3 come nei precedenti modelli, oltre al jack audio da 3,5 mm che Nubia continua orgogliosamente a mantenere.

Nello specifico, REDMAGIC 9 Pro è uno dei primi dispositivi Android a montare il nuovissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , ultima evoluzione del chip dell'azienda statunitense che verosimilmente sarà il campione da battere nel 2024, perlomeno fino all'arrivo del suo successore. La coppia che va a formare con la nuova GPU Adreno 750 promette un incremento nelle prestazioni pari al 32% per la CPU e 34% per la GPU, assieme a un consumo che dovrebbe ridursi rispettivamente del 34% e del 38%. È vero, si tratta sempre di valori che al di fuori dei comunicati stampa lasciano un po' il tempo che trovano, ma sta di fatto che l'ultimo nato in casa Nubia lato hardware parte decisamente col botto.

Come è scontato che sia per uno smartphone che punta tutto sulle prestazioni, la dotazione hardware di REDMAGIC 9 Pro offre il meglio che sia attualmente disponibile sul mercato, a cominciare dal processore che è come sempre la voce che fa più clamore sulla scheda tecnica.

Design

REDMAGIC 9 Pro ripropone il design squadrato inaugurato con la precedente generazione, ma con una vena più cool

A partire dalla scorsa generazione di dispositivi, la gamma REDMAGIC ha abbandonato il tamarrissimo design degli esordi per abbracciare un look molto più squadrato e minimalista: una soluzione senza dubbio convincente che per fortuna è stata confermata anche in questo REDMAGIC 9 Pro, che rimane un prodotto piuttosto lontano dalla sobrietà ma comunque con uno stile riconoscibile e apprezzabile nel suo contesto.

Sulla scocca posteriore in vetro si nota subito il diverso posizionamento del modulo fotocamere, ora disposto in verticale nell'angolo superiore sinistro anziché al centro, con i due obiettivi seguiti dall'oblò che lascia intravedere la ventola di raffreddamento: da segnalare come nessuno degli elementi sporga in alcun modo dal corpo del dispositivo, lasciando spazio a una superficie completamente liscia che ha indubbiamente il suo fascino. I fregi che richiamano il gaming e le luci RGB sono sempre presenti ma in forma meno appariscente, e le colorazioni Sleet (nero) Cyclone (trasparente) e Snowfall (bianco) sono l'ennesima conferma di come Nubia stia cercando di dare al proprio prodotto un aspetto più cool.

Come da tradizione, lo schermo di REDMAGIC 9 Pro è privo di interruzioni perché la fotocamera è incastonata sotto lo schermo

Sullo schermo piatto da 6.8" protetto da Gorilla Glass 5 non ci sono punch hole o notch di sorta, in quanto la fotocamera anteriore è incastonata sotto al pannello: una soluzione non nuova per la gamma REDMAGIC e che continua a garantire il pregio di una superficie di visione completamente libera ma anche il difetto di selfie che lasciano molto a desiderare. Anche la disposizione degli elementi sulla cornice in alluminio è identica a quella vista sul modello dello scorso anno, con solo piccolissimi dettagli a fare la differenza: sulla destra c'è il tasto di accensione (ora con una forma circolare), uno sfiato per l'aria, lo slider rosso per attivare la modalità gaming e i due tasti dorsali capacitivi, sulla sinistra troviamo un'ulteriore griglia di raffreddamento e il bilanciere per il volume, in alto lo speaker secondario e il jack audio da 3,5 mm e in basso l'altoparlante principale, la porta USB-C e il carrellino per ospitare un massimo di due nanoSIM.

Che REDMAGIC 9 Pro sia esteticamente molto simile al predecessore lo si capisce anche considerando come peso e dimensioni siano rimaste praticamente identiche, ovvero 229 grammi per 163.98 x 76.35 x 8.9 mm: misure notevoli ma non esagerate per il segmento dei gaming phone. Rimane purtroppo inalterata anche la situazione sul fronte della resistenza agli elementi, con il dispositivo che non gode di alcuna certificazione contro le infiltrazioni di acqua e polvere.