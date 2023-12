Red Bull Indie Forge 2023, il vincitore è While We Wait Here

While We Wait Here, l'interessante avventura post-apocalittica di Bad Vices Games, è il vincitore del Red Bull Indie Forge 2023: il gioco, che uscirà nel corso del 2024 su PC, ha conquistato la giuria dell'evento e potrà contare sul supporto di Red Bull ai fini delle attività promozionali.

Annunciato lo scorso febbraio, While We Wait Here è il nuovo progetto dagli autori di Ravenous Devils e ci metterà nei panni della proprietaria di un piccolo diner americano, alle prese con mansioni e clienti mentre fuori gli elementi si scatenano in quella che sembra essere la fine del mondo.

Come detto, Bad Vices Games riceverà il sostegno di Red Bull per promuovere il gioco, il supporto del team RED di BigRock per la realizzazione di asset necessari allo sviluppo, un dispositivo top di gamma Predator Helios 300 Spatial Labs messo a disposizione da Acer e un corso online del catalogo Plug-N-Learn di Digital Bros Academy.