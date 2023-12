God of War Ragnarok. Valhalla, riferimenti all'originale God of War 2 confermati dal director

God of War Ragnarok. Valhalla include una serie di riferimenti all'originale God of War 2, che sono stati confermati dal co-director Bruno Velasquez ai microfoni di IGN. Di cosa si tratta esattamente?

Si era parlato già alcuni giorni prima del lancio dei riferimenti ai giochi con mitologia greca per God of War Ragnarok: Valhalla , e Velasquez ha spiegato il senso di tali collegamenti, a partire dall'artwork principale del DLC.

Nell'immagine vediamo infatti Kratos di schiena, in una posa del tutto simile a quella sulla copertina del secondo capitolo di God of War, ma con alcune importanti differenze sottolineate dal co-director.