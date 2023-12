GTA: The Trilogy, tutto quello che dovete sapere sulla versione mobile Netflix

Siete pronti a calarvi ancora una volta nei panni di Claude, Tommy e CJ per rivivere le loro movimentate avventure sullo sfondo di Liberty City, Vice City e San Andreas? Allora ecco tutto quello che dovete sapere sulla versione mobile di GTA: The Trilogy .

Ebbene, sembra che quanto accaduto sia servito da lezione: l'edizione di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition che è possibile scaricare da App Store e Google Play si presenta in ottima forma, con un buon numero di opzioni e una significativa riduzione dei problemi.

Si è parlato parecchio di questa remaster ai tempi del lancio su PC e console, avvenuto esattamente due anni fa, ma non in termini positivi a causa di una serie di disattenzioni più o meno evidenti da parte degli sviluppatori di Rockstar Games, che sembravano aver confezionato la raccolta in maniera ben poco convinta.

Ai tempi dell'uscita su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, la Trilogy è stata fortemente criticata non solo per una sorprendente quantità di problemi tecnici più o meno rilevanti, ma anche per alcune scelte estetiche legate alla resa dei colori di Vice City e San Andreas. Fortunatamente su mobile queste criticità sono state risolte, e ad esempio è possibile optare per l'illuminazione originale .

Il pacchetto è dunque stato pensato per riproporre tre grandi classici della serie Grand Theft Auto in una versione modernizzata, ripulita e lucidata sul piano tecnico , ma senza modificare la storia, la struttura open world e il gameplay dei giochi in questione, che da questo punto di vista offrono l'opportunità di provare le stesse sensazioni di vent'anni fa.

Come avviene in genere per le remaster, il lavoro che gli sviluppatori hanno svolto in questo caso è stato quello di aumentare la risoluzione grafica e il frame rate , migliorare i modelli poligonali relativi ai personaggi e ai veicoli, potenziare l'effettistica (sistema di illuminazione, ombre e riflessi) nonché la distanza visiva, e infine ottimizzare l'interfaccia andando a creare un impianto condiviso fra i tre titoli.

Se un paio di anni fa avete letto la nostra recensione di GTA: The Trilogy per PC e console, saprete già che quella realizzata da Rockstar Games è una raccolta rimasterizzata di tre capitoli classici della saga, ovverosia Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas , pubblicati in origine nel 2001, nel 2002 e nel 2004, rispettivamente.

GTA: San Andreas ci mette infine nei panni di Carl "CJ" Johnson , che torna in quel di Los Santos per i funerali di sua madre ma viene ben presto coinvolto in una serie di situazioni ad alto rischio, fra poliziotti corrotti e scontri fra gang rivali, mentre cerca di tenere unito ciò che rimane della sua famiglia. Dal punto di vista narrativo, si tratta dell'episodio più "cinematografico" della Trilogy.

GTA 3 racconta ad esempio le vicende di Claude , un malvivente di bassa lega che viene tradito dalla sua ragazza dopo una rapina e finisce per essere arrestato, ma riesce a fuggire e comincia a lavorare per la mafia sullo sfondo di Liberty City nel tentativo di rifarsi una vita. Si tratta dell'unico protagonista muto della raccolta e questo tratto limita per forza di cose lo spessore della narrazione.

Trattandosi di una raccolta che include tre capitoli differenti della serie, è chiaro che ci troveremo di fronte tre storie uniche e peculiari , con personaggi e ambientazioni che cambiano di volta in volta (pur incrociandosi brevemente, in alcuni casi) ma una filosofia comune, che punta a descrivere il degrado e le storture che caratterizzano la società americana anche attraverso una critica esplicita e feroce.

Come scritto in apertura, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Netflix, che possono scaricare senza costi aggiuntivi i tre titoli singolarmente anziché un pacchetto completo come accaduto su PC e console.

Il mio cellulare è compatibile con GTA: The Trilogy?

Il protagonista di GTA 3 si guarda attorno, smarrito

Sebbene si tratti di remaster di episodi usciti vent'anni fa, i giochi inclusi in GTA: The Trilogy vantano miglioramenti tecnici tali da richiedere smartphone e tablet di recente produzione, specie laddove si desideri godere al meglio di queste esperienze. Su iOS, ad esempio, è necessario un dispositivo dotato almeno di chip A12 Bionic (dunque iPhone XS, iPhone XR, iPad Air di terza generazione, iPad Mini di quinta generazione, iPad di ottava generazione e Apple TV 4K di seconda generazione o superiore), con sistema operativo iOS 16 o successivo.

Su Android la faccenda è invece molto più complicata, purtroppo: molti utenti lamentano il fatto che il loro smartphone viene segnalato come non compatibile con GTA 3, Vice City e San Andreas, sebbene magari si tratti di top di gamma o comunque di terminali di fascia alta. Non esiste al momento una lista dei dispositivi compatibili con i giochi, ma sappiamo per certo che Rockstar Games sta lavorando per risolvere il problema e allargare dunque la platea degli apparecchi Android supportati.

Le sezioni di guida sono un elemento centrale in GTA: The Trilogy

Un dato che invece conosciamo è quello relativo allo spazio richiesto per l'installazione dei tre giochi. Su iOS si parla di 1,7 GB per GTA 3, 2,8 GB per GTA: Vice City e 2,9 GB per GTA: San Andreas, dimensioni al netto dei download supplementari che vengono richiesti una volta installata l'applicazione. Su Android si conosce soltanto il peso iniziale delle applicazioni, che è pari a 476 MB per GTA 3, 590 MB per Vice City e 732 MB per San Andreas.

Veniamo infine alla scalabilità, ovverosia alle opzioni grafiche che consentono di spingere più o meno la resa visiva dell'esperienza a seconda delle capacità dell'hardware in nostro possesso. Ebbene, c'è un'unica voce disponibile in tutti e tre i titoli, quella relativa alla risoluzione, che può essere aumentata o diminuita per alleggerire il carico. Su iPhone 14 Pro abbiamo potuto impostare l'indicatore al massimo e ottenere comunque 60 frame al secondo stabili.