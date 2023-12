Nintendo Switch: 10 regali a tema Nintendo per il Natale

Il 2023 di Nintendo si conclude con molti titoli importanti, ad esempio con una delle uscite più attese come The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, che ha sfiorato la vittoria del Game of The Year, ma è stato comunque premiato come miglior action/adventure. Il buon Link non era da solo e un'altra esclusiva come Super Mario Bros. Wonder, anch'esso candidato come gioco dell'anno, ha portato a casa la statuetta di miglior gioco per famiglie.

A queste produzioni di enorme rilievo si aggiungono anche Pikmin 4, Metroid Prime Remastered, Fire Emblem Engage e tanti altri. Il 2024 in arrivo potrebbe riservare molto sorprese, non solo in termini di titoli ma soprattutto per l'hardware, con la tanto desiderata Nintendo Switch 2 che potrebbe essere annunciata e distribuita il prossimo anno. Nell'attesa di cosa ci attenda nell'anno nuovo, ecco una lista di regali per questo Natale per tutti i giocatori Nintendo.