Baldur's Gate 3 è il gioco più backloggato del 2023 per gli utenti di HowLongToBeat

Baldur's Gate 3 è stato il gioco più backloggato del 2023, ovverosia quello che gli utenti hanno con più frequenza inserito nel proprio backlog, stando ai dati raccolti durante l'anno da HowLongToBeat. Ecco la classifica:

Baldur's Gate 3 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Starfield Hi-Fi RUSH Final Fantasy 16 Dead Space Star Wars Jedi: Survivor Sea of Stars

Dopo aver pubblicato la classifica dei giochi più abbandonati del 2023, dominata da Redfall, il celebre sito di statistiche, che può contare su di un database da oltre 5,5 milioni di partite, ha individuato nel titolo di Larian Studios un'esperienza che i giocatori, non si sa perché, tendono a rimandare.

Sarà forse una questione di lunghezza e di contenuti? Del resto la top 3 viene completata da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Hogwarts Legacy, due open world piuttosto corposi, seguiti dal remake di Resident Evil 4 e dall'altrettanto enorme Starfield.