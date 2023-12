Redfall è stato il gioco più abbandonato dagli utenti nel 2023: lo riporta il sito HowLongToBeat, che raccoglie i dati sul completamento dei titoli e che, nel caso dello sparatutto di Arkane Austin, ha registrato una percentuale di rinuncia pari al 18,6%.

Come sappiamo, il mese scorso il team di sviluppo ha messo a disposizione l'Update 3 di Redfall, con tanti miglioramenti che stanno spingendo i giocatori a riprendere in mano l'esperienza, nell'ambito di un percorso di redenzione che a questo punto non sembra impossibile.

Al secondo posto della classifica stilata da HowLongToBeat troviamo Minecraft Legends, con una percentuale di abbandono pari al 15,9%, mentre in terza posizione c'è Forza Motorsport con il 14,6%.